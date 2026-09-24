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Turgutlu'nun potada Süper Lig sınavı başlıyor

Turgutlu, 26 Eylül Cumartesi 18.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Süper Lig'deki ilk maçında Nesibe Aydın'ı ağırlıyor; biletler ücretsiz.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Turgutlu'nun potada Süper Lig sınavı başlıyor

Turgutlu sahasında Süper Lig'e merhaba:

Play-off şampiyonluğuyla Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ligdeki ilk resmi karşılaşmasını kentte oynayacak. Kırmızı-siyahlılar sezonun açılış haftasında 26 Eylül Cumartesi saat 18.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Nesibe Aydın Spor Kulübü'nü konuk edecek.

Takım, Ege bölgesini Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde temsil edecek olmanın verdiği sorumlulukla taraftarının önünde güçlü bir başlangıç hedefliyor. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, sezon öncesi geçen hazırlık döneminin meyvesini almak için sahada elinden geleni yapacaklarını belirtiyor.

maçın hedefleri ve hazırlıklar:

Başantrenör İstemihan Örücü, Süper Lig’deki ilk maç öncesinde takımın hazırlıklarının tamamlandığını vurguladı. Örücü, "Hayalini kurup hedefini gerçekleştirdiğimiz yerdeyiz; Süper Lig’deyiz. Uzun ve yoğun geçen bir hazırlık sürecinin ardından Süper Lig’deki ilk maçımıza çıkıyoruz. Oyuncularımızla birlikte bu karşılaşmaya büyük bir motivasyon ve heyecanla hazırlandık" ifadelerini kullandı.

Örücü, Nesibe Aydın’ın tecrübeli bir ekip olduğunu ve sahada mücadele seviyelerini en üst düzeye çıkararak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Teknik ekip, oyuncu rotasyonları ve maç planı üzerinde özellikle savunma organizasyonlarına ağırlık verdi.

bilet ve ulaşım:

Karşılaşmanın biletleri ücretsiz olarak dağıtılacak. Biletler; Turgutlu Belediyesi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Atatürk Kültür Merkezinden temin edilebilecek. Kulüp yetkilileri, maç günü oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için taraftarların biletlerini önceden almalarını öneriyor.

Kasaba Fan Kart sahibi taraftarların ayrıca bilet almalarına gerek olmadığı bildirildi. Ayrıca maç günü saat 17.00'de Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'na ücretsiz servis kaldırılacak.

Kulüp ve teknik heyet, tüm Turgutluluları takımı desteklemeye çağırıyor; Süper Lig’deki bu tarihi ilk maçta salonun dolması ve ev sahibi ekibe güçlü bir destek verilmesi hedefleniyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN BASKETBOL TAKIMI, TARİHİ İLK SÜPER LİG MAÇINDA SAHASINDA NESİBE AYDIN...

TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN BASKETBOL TAKIMI, TARİHİ İLK SÜPER LİG MAÇINDA SAHASINDA NESİBE AYDIN SPOR KULÜBÜ’NÜ KONUK EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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