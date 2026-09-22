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Keçiören'de sağanak sonrası yol çöktü: onlarca araç çukurda mahsur kaldı

Keçiören Gülgün Sokak'ta akşam sağanağı nedeniyle yol çöktü; çukura düşen onlarca araç için itfaiye ve belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Keçiören'de sağanak sonrası yol çöktü: onlarca araç çukurda mahsur kaldı

Keçiören'de sağanak sonrası yol çöktü

Ankara'nın Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu yol çöktü. Oluşan çukurun içinde onlarca araç kalırken, bölge kısa sürede hareketlendi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları çıkarmak üzere olay yerine intikal ederek kurtarma çalışması başlattı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de müdahaleye destek verdi.

bölgedeki tepkiler:

Çökmenin ardından çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. Ekipler, öncelikle can güvenliğini sağlamak ve araçları güvenli biçimde kurtarmak için çalıştı.

ANKARA&#039;NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE, SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE YOL ÇÖKTÜ. ONLAR ARAÇ MAHSUR...

ANKARA'NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE, SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE YOL ÇÖKTÜ. ONLAR ARAÇ MAHSUR KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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