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Batman’da bacadan yükselen yoğun duman itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Batman'da GAP Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bacasından yükselen yoğun duman, vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince hızla kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:04

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman’da bacadan yükselen yoğun duman itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Batman’da GAP Mahallesi’ndeki iş yerinden yükselen duman kontrol altına alındı

Batman’ın GAP Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir binanın zemin katında faaliyet gösteren bir iş yerinin bacasından yoğun duman yükseldi. Olay, çevredeki vatandaşların durumu fark edip yetkililere haber vermesiyle ortaya çıktı.

görgü tanıkları ve ihbar:

Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı. Görgü tanıklarının bildirdiği ilk bilgiler doğrultusunda, dumanın iş yerine ait baca kaynaklı olduğu belirlendi.

itfaiyenin müdahalesi:

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, bacaya yönelik hızlı müdahale gerçekleştirdi ve çıkan yoğun dumanı kontrol altına aldı. Müdahale sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisinin paylaşılmadığı, çalışmaların önleyici tedbirlerle sürdüğü kaydedildi.

BATMAN’IN GAP MAHALLESİ’NDE 7 KATLI BİR BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ İŞ YERİNE AİT BACADAN YÜKSELEN...

BATMAN’IN GAP MAHALLESİ’NDE 7 KATLI BİR BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ İŞ YERİNE AİT BACADAN YÜKSELEN YOĞUN DUMAN, İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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