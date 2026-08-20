Gölpazarı'nda kavşakta çarpışma: yolcu hafif yaralandı

kaza meydana gelen yer ve konum:

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Olayda iki otomobilin çarpıştığı bildirildi.

kaza ayrıntıları:

Alınan bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Ayşe S. idaresindeki 26 AAZ 691 plakalı otomobille, yan yoldan anayola çıkış yapan Mehmet A. yönetimindeki 11 AY 429 plakalı otomobil çarpıştı.

müdahale ve yaralanma:

Meydana gelen kazada, 26 AAZ 691 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep B. hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından müdahale edildi.

inceleme başlatıldı:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

BİLECİK'TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI