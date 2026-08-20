Kuyuda elektrik çarpması: su çekmeye çalışırken yaşamını yitirdi

olay detayları:

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra kırsal Mahallesi'nde meydana gelen kazada, arazisindeki kuyudan su çekmek isteyen Mehmet Emin Saklı iddiaya göre elektrikli motoru çalıştırdığı sırada akıma kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve hastane süreci:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Saklı, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs yaşamını yitirdi. Olayın, elektrikli motorun kullanımı sırasında meydana gelen temas sonucu gerçekleştiği belirtiliyor.

cenaze işlemleri ve sonrası:

Ölen kişinin cenazesi üzerinde yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Sufra kırsal Mahallesi'nde defnedildi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için elektrikli ekipmanların bakımının ve güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.

MEHMET EMİN HAYATINI KAYBETTİ.