Serik'te Alzheimer hastası 70 yaşındaki Nezir Atak 24 saattir kayıp

olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesi Şatırlı Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Nezir Atak, yaklaşık iki aydır kızı Feride Atak'ın yanında kalıyordu. Ailesinin verdiği bilgiye göre Atak, dün saat 18.00 sıralarında evden çıktı ve bir daha dönmedi.

arama çalışmaları:

Ailenin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yetkililer, yaşlı adamın son olarak D-400 Karayolu Kocayatak Kavşağı civarında görüldüğünü belirtti ve arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri ile yakınları koordineli şekilde çevrede tarama yapıyor.

aile ve çevre endişesi:

Aile fertleri, Atak'tan yaklaşık 24 saattir haber alınamamasından dolayı endişeli. Ailenin paylaştığı bilgiye göre, Atak daha önce sık sık Antalya'da yaşayan kızının yanına gitmek istediğini söylediği biliniyor; bu durum aile ve ekiplerin arama yönünü etkileyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.

uzman uyarıları ve kamu çağrısı:

Alzheimer hastalarında yön ve zaman algısının bozulması sonucu kaybolma riski bulunuyor; yetkililer çevrede yaşayanlardan görülen şüpheli durumları derhal jandarmaya bildirmelerini istiyor. Vatandaşların güvenli bir gözlemle durum bildirmesi, arama çalışmalarının etkinliğini artıracaktır.

Arama çalışmaları sürerken jandarma ve aile, bölge sakinlerinden yardım talep ediyor. Nezir Atak'ı gören veya yerini bilenlerin yetkililere bilgi vermesi istendi.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE ALZHEİMER HASTASI 70 YAŞINDAKİ NEZİR ATAK’TAN YAKLAŞIK 24 SAATTİR HABER ALINAMIYOR. AİLESİNİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRERKEN, JANDARMA EKİPLERİ YAŞLI ADAMIN BULUNMASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.