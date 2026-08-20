Şişli polisi takiple yakaladı: adreste uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve döviz bulundu

Operasyon ve gözaltılar:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi'ndeki bir ikameti narkotik ticareti iddiasıyla takibe aldı. Takibin ardından ekipler, 11 Ağustos tarihinde adrese operasyon düzenledi ve evde bulunan Y.Ş.B. (31) ile N.C.B. (28) gözaltına alındı.

ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram marihuana, 8 kök Hint keneviri, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, iki cep telefonu ile 120 dolar, 25 euro ve 1.600 lira nakit para ele geçirildi.

adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarılan N.C.B., 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ş.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

ADRESTE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE, HİNT KENEVİRİ, RUHSATSIZ TABANCA VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ.