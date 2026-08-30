Kızıldeniz'de sevkiyat durduruldu: Ulusal Direniş Güçleri'nin iddiası

Kızıldeniz'de gemi durduruldu:

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, Kızıldeniz'de İran'dan Yemen'deki Husiler'e gönderildiği öne sürülen bir geminin durdurulduğunu açıkladı. Operasyonun, bildirildiğine göre istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen rotada 24 Ağustos'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, gemide askeri malzeme ve elektronik teçhizat bulunduğu, bunun arasında insansız hava aracı üretiminde kullanılabileceği belirtilen parçaların olduğunun iddia edildiği ifade edildi. Hükümet yanlısı deniz kuvvetleri tarafından yürütülen operasyon sırasında gemi ve mürettebatının durdurulduğu bildirildi.

ele geçirilen ekipman ve işlevlerine ilişkin iddialar:

Operasyon sırasında paylaşılan görüntülerde yer alan malzemeler arasında kontrol ve yönlendirme sistemleri, canlı görüntü aktarımı ve işlenmesinde kullanılan cihazlar, havacılık sistemleri ile yakıt enjeksiyonunda kullanılan elektronik bileşenler, telsiz haberleşme cihazları, antenler ve çeşitli elektronik parçalar olduğu kaydedildi.

Ulusal Direniş Güçleri, ele geçirilen bazı ekipmanların saldırı amaçlı İHAların üretimi ve geliştirilmesinde kullanılabileceğini öne sürdü; ancak açıklamada söz konusu parçaların gerçekten İran kaynaklı olup olmadığı ve nihai kullanım amaçlarının teyit edilmediği de vurgulandı.

mürettebat sorguları ve operasyonun seyri:

Gemi mürettebatıyla yapılan ilk sorgulamalarda, iddiaya göre DMO (İran Devrim Muhafızları Ordusu) ile bağlantılı olduğu ileri sürülen kaçakçılık ağlarının kullandığı koordinasyon yöntemleri ve güzergâhlara dair bilgi elde edildiği belirtildi. Bu bilgilerin operasyonun planlanmasında rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, geminin ele geçirildiği sırada Yemen'in batı kıyısındaki güçlere karşı düzenlendiği belirtilen füze saldırıları'nın operasyonu engellemediği söylendi. Yetkililer, operasyonun bölgedeki deniz güvenliğine ilişkin istihbarat ve denetim çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Yayınlanan bilgilerde iddialar ve elde edilen ekipmanların potansiyel kullanımı öne çıkarılırken, malzemelerin kaynağı ve nihai hedefleri hakkında bağımsız teyit bulunmadığı da metinde yer aldı.

Yemen’de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, Kızıldeniz'de İran'dan Yemen'deki Husilere gönderildiği öne sürülen ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılabileceği belirtilen askeri malzeme ile elektronik teçhizat taşıyan bir geminin durdurulduğunu açıkladı.