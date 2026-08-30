Büyükçekmece'de zafer coşkusu ve Cumhuriyet Kent Meydanı'nın açılışı

Büyükçekmece'de 30 Ağustos coşkusu ve yeni meydanın açılışı

Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, vatandaşların yoğun katılımıyla ve protokol üyelerinin eşlik ettiği törenle kutlandı. Etkinlikler kapsamında aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle tamamlanan Cumhuriyet Kent Meydanı hizmete açıldı.

Tören ve katılımcılar:

Programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi hazır bulundu. Protokol üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşları selamladı; marşlar eşliğinde gerçekleşen tören, yoğun bir katılımla dikkat çekti. Törende konuşma yapan Hakan Çebi, önce Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Kent Meydanı'nın önemi:

Konuşmasında Çebi, 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir zafer olmadığını, bağımsızlık ve millet iradesinin simgesi olduğunu vurguladı. Açılışı yapılan Cumhuriyet Kent Meydanı için ise bunun Büyükçekmece'nin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek bir buluşma noktası olduğunu belirtti. Meydanın modern mimarisiyle kent kimliğine katkı sağlayacağı, çocukların, gençlerin ve ailelerin bir araya geleceği bir alan olarak planlandığı ifade edildi.

Programın akşam bölümünde meydanda düzenlenen etkinlikler ve konserlerle kutlamalar sürdü. Gecenin finalinde sahneye çıkan sanatçı Melek Mosso, izleyicilere müzik dolu bir kapanış sundu ve kutlamalar coşkuyla tamamlandı.

BÜYÜKÇEKMECE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI.