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Batman'da Yaylıca mevkiinde hafif ticari aracın yangını tarlaya sıçradı

Batman'ın Yaylıca mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın tarlaya sıçradı; itfaiye müdahaleyle söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:55

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman'da Yaylıca mevkiinde hafif ticari aracın yangını tarlaya sıçradı

Yaylıca mevkiinde araç yangını

Batman'ın merkeze bağlı Yaylıca köyü mevkiinde seyir halindeki bir hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın etrafına yayıldı ve yol kenarındaki tarlaya sıçradı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle hem araç yangını kontrol altına alındı hem de yol kenarındaki tarla alevleri büyümeden söndürüldü.

Hasar ve inceleme:

Yangında hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BATMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ VE TARLADA YANGIN ÇIKTI

BATMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ VE TARLADA YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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