Emet'te orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Emet'te ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kütahya’nın Emet ilçesinde öğleden sonra, Köprücek köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Müdahale şekli:

Ekiplerin karadan yürüttüğü çalışmalara, yangının yayılmasını önlemek amacıyla yangın söndürme helikopteri ile havadan destek verildi. Kara ve hava ekiplerinin koordineli müdahalesi sayesinde alevlerin daha geniş bir alana yayılması engellendi ve yangın kontrol altına alındı.

Zarar tespiti ve soruşturma:

İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

EMET’TE ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI