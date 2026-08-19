Alacak verecek tartışması kışla mahallesi'nde bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde çıkan tartışma bir kişinin yaralanmasıyla sonlandı. Olay, alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandı ve güvenlik güçleri müdahale etti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, M.D. (21) ile M.K. (27) arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.D.'nin, M.K.'yi sol bacağından bıçakladığı belirtildi. Yaralı M.K., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından kaçan şüpheli M.D., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polis tarafından yürütülen işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgilendirmeyi adli süreç ilerledikçe paylaşacaklarını bildirdi.

GÖZALTINA ALINAN M.D., EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.