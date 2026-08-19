Tekke'den net hedef: Ferencvaros sınavında avantaj ve güven

fatih tekke'nin önceliği:

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde hedeflerinin sahalarında Ferencvaros karşısında avantajlı bir skor almak olduğunu belirtti. Tekke, Avrupa Ligi'ne katılma isteklerini vurguladı ve bu kupayı oyunculuk döneminde kazanmış biri olarak zorluklarını bildiğini ifade etti.

Avrupa Ligi'ne katılma arzumuz var. Tekke, yarınki karşılaşma için "bütün duygumuzla ve heyecanımızla" hazır olduklarını söyleyerek takımın geçen sezona göre daha iyi durumda olduğunu ancak ritim bulmak için zamana ihtiyaç duyduklarını aktardı. Üç kulvarda yol almak istediklerini de ekledi.

takım hedefleri ve beklentiler:

Tekke, rakiplerine saygı duyduklarını ancak Trabzonspor'un da kendi gücünün farkında olduğunu vurguladı. Avrupa karşılaşmalarının her zaman zor olduğunu belirten teknik direktör, maliyet ve takım olma alışkanlığı arasındaki farklara dikkat çekti ve 150 milyon euro, 40 milyon euro gibi rakamlarla kalite kıyaslamasının her zaman doğru sonuç vermeyeceğini söyledi.

Tekke, taraftarın desteğiyle sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedeflediklerini belirterek inançlarının tam olduğunu ifade etti: Bize inanın ve güvenin.

eleştiriler, çalışma disiplini ve sorumluluk:

Sezonun ilk maçının ardından yöneltilen eleştirilere değinen Tekke, ekibiyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini ve gelen eleştirilerden ders çıkaracaklarını söyledi. Teknik adam, ilk günden beri benimsedikleri çalışma prensiplerini sürdürme kararlılığını vurguladı ve sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

mendy, draguş ve lundstram'ın durumu:

Tekke, Mendy, Draguş ve Lundstram ile antrenman yaptıklarını, bu oyuncuların ekibe problem oluşturmadığını açıkladı. UEFA kriterleri nedeniyle özel bir uygulama olduğunu söyleyen Tekke, bu isimlerin dönüşü gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti ve onlara saygı gösterdiklerini ifade etti.

noah saviola'nın değerlendirmesi:

Yeni transfer Noah Saviola, Ferencvaros maçının kendileri için önemli bir test olacağını ve hazır olduklarını söyledi. Kasımpaşa maçındaki gol sevincinin özel bir anlam taşımadığını belirten Saviola, takım içindeki atmosferin iyi olduğunu, özgüvenlerinin yerinde olduğunu ve kalitelerini sahada göstereceklerini aktardı.

Saviola ayrıca Mohamed Salah ile aynı sahayı paylaşmanın kendisi için rüya gibi olduğunu belirtti ve Salah'in kendilerine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Avrupa kupalarında ilk kez forma giyecek olmanın heyecanını yaşadığını ekleyen genç oyuncu, takım arkadaşlarının desteğiyle sahada elinden geleni yapacağını vurguladı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TEKKE, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA SAHALARINDA KARŞILAŞACAKLARI FERENCVAROS KARŞISINDA AVANTAJLI BİR SKOR ELDE ETMEK İSTEDİKLERİNİ BELİRTEREK, "BÜTÜN DUYGUMUZLA VE HEYECANIMIZLA YARINKİ MAÇA HAZIRIZ" DEDİ.