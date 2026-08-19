Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina parçaları iş makinesinin üzerine düştü

kentsel dönüşüm yıkımında iş makinesinin üzerine moloz devrildi

Olay, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışması sırasında binanın bir bölümü, çalışmada bulunan iş makinesinin üzerine çöktü. Molozların altında kalan iş makinesi operatörü aracın içinde sıkıştı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler operatörü enkazdan çıkarmak için çalışma başlattı; yaralı operatör sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri enkaz alanında tedbiren incelemelerde bulundu.

Görgü tanığının anlatımı:

Mahalle sakini Özge Akpolat olay anını şöyle tarif etti: "Balkondaydım olay sırasında. Binanın bir bölümü birden iş makinesinin üzerine düştü. Yavaş yavaş binayı yıkıyorlardı. Birden bina üzerine devrildi." Akpolat'ın ifadeleri, yıkım çalışmasının beklenmedik şekilde hızlandığı izlenimini verdi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YIKIMI YAPILAN BİNA, İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ