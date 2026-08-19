Dolar 47,9428 -0,01%
Euro 56,0861 +0,16%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.017,51 +0,16%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,97 +0,38%
--°

Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina parçaları iş makinesinin üzerine düştü

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm yıkımı sırasında binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrilerek operatörü yaraladı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:22

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 17:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina parçaları iş makinesinin üzerine düştü

kentsel dönüşüm yıkımında iş makinesinin üzerine moloz devrildi

Olay, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışması sırasında binanın bir bölümü, çalışmada bulunan iş makinesinin üzerine çöktü. Molozların altında kalan iş makinesi operatörü aracın içinde sıkıştı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler operatörü enkazdan çıkarmak için çalışma başlattı; yaralı operatör sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri enkaz alanında tedbiren incelemelerde bulundu.

Görgü tanığının anlatımı:

Mahalle sakini Özge Akpolat olay anını şöyle tarif etti: "Balkondaydım olay sırasında. Binanın bir bölümü birden iş makinesinin üzerine düştü. Yavaş yavaş binayı yıkıyorlardı. Birden bina üzerine devrildi." Akpolat'ın ifadeleri, yıkım çalışmasının beklenmedik şekilde hızlandığı izlenimini verdi.

KÜÇÜKÇEKMECE&#039;DE YIKIMI YAPILAN BİNA, İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YIKIMI YAPILAN BİNA, İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi