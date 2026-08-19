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Zincir markete son kullanma tarihi ihlali nedeniyle üç gün kapatma

Şahinbey zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir zincir marketi tespit ederek mevzuat gereği üç gün süreyle faaliyetten men etti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:25

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zincir markete son kullanma tarihi ihlali nedeniyle üç gün kapatma

Şahinbey zabıta ekipleri denetimde uygunsuz ürün tespit etti

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki rutin denetimlerini sürdürürken bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti. Yapılan kontrolde mevzuata aykırı ürünlerin rafta yer aldığı belirlenince gerekli idari işlemler başlatıldı.

Denetimde tespit edilenler:

Gerçekleştirilen kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu kayıt altına alındı ve işletme hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapıldı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı hassasiyet göstererek söz konusu marketin 3 gün süreyle faaliyetten men edilmesine karar verdi. Uygulama esnasında tüketicilere yönelik riskleri azaltmaya yönelik tedbirler alındı ve hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Başkanın açıklaması:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuya ilişkin olarak 'Vatandaşlarımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsaade etmiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemleri uygulamaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Başkanın sözleri, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor.

İşletmenin üç günlük kapatma süresi boyunca denetimler yoğunlaştırılacak ve benzer ihlallerin tekrarının önlenmesi için gerekli takipler yapılacak. Şahinbey Belediyesi, vatandaşların tüketim güvenliğini korumaya yönelik denetimlerini düzenli şekilde sürdüreceğini açıkladı.

Vatandaşlara da alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etme çağrısında bulunuldu; şüpheli ürünlerle karşılaşılması durumunda zabıta ve belediye yetkililerine bilgi verilmesi istendi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATAN ZİNCİR MARKETE 3 GÜN KAPATMA CEZASI

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATAN ZİNCİR MARKETE 3 GÜN KAPATMA CEZASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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