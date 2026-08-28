Bayburtlu judocudan Ordu'da uluslararası turnuvada bronz başarı

Turnuva ve kategori:

Ordu’da düzenlenen 1. Uluslararası Ordu Oksijen Judo Turnuvası, farklı kilolarda yapılan müsabakalarla tamamlandı. Bayburt’u temsil eden Yiğit Dinçer, turnuvada 81 kilo kategorisinde tatamiye çıktı ve kıyasıya mücadele etti.

Dinçer'in performansı:

Dinçer, karşılaştığı rakiplerle teknik ve taktik açısından dengeli maçlar oynadı. Müsabakalar sonucunda aldığı galibiyetler ve gösterdiği dayanıklılık sayesinde üçüncülük derecesine ulaşmayı başardı.

Madalyanın takdimi:

Turnuva sonunda düzenlenen törende Yiğit Dinçer'e bronz madalya takdim edildi. Bu sonuç, Bayburtlu sporcu için uluslararası arenada elde edilen somut bir başarı olarak değerlendirildi ve şehirde memnuniyetle karşılandı.

BAYBURTLU JUDOCUDAN BRONZ MADALYA