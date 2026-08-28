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Bayburtlu judocudan Ordu'da uluslararası turnuvada bronz başarı

Bayburtlu judocu Yiğit Dinçer, 1. Uluslararası Ordu Oksijen Judo Turnuvası 81 kilo kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburtlu judocudan Ordu'da uluslararası turnuvada bronz başarı

Turnuva ve kategori:

Ordu’da düzenlenen 1. Uluslararası Ordu Oksijen Judo Turnuvası, farklı kilolarda yapılan müsabakalarla tamamlandı. Bayburt’u temsil eden Yiğit Dinçer, turnuvada 81 kilo kategorisinde tatamiye çıktı ve kıyasıya mücadele etti.

Dinçer'in performansı:

Dinçer, karşılaştığı rakiplerle teknik ve taktik açısından dengeli maçlar oynadı. Müsabakalar sonucunda aldığı galibiyetler ve gösterdiği dayanıklılık sayesinde üçüncülük derecesine ulaşmayı başardı.

Madalyanın takdimi:

Turnuva sonunda düzenlenen törende Yiğit Dinçer'e bronz madalya takdim edildi. Bu sonuç, Bayburtlu sporcu için uluslararası arenada elde edilen somut bir başarı olarak değerlendirildi ve şehirde memnuniyetle karşılandı.

BAYBURTLU JUDOCUDAN BRONZ MADALYA

BAYBURTLU JUDOCUDAN BRONZ MADALYA

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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