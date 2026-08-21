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Bayburt'ta Bayezid Vakfı'nın sünnet şöleni çocuklara anlamlı bir gün sundu

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği II. Bayezid Vakfı Sünnet Şöleni'nde Bayburt'ta 15 çocuk için neşeli ve anlamlı bir program yapıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta Bayezid Vakfı'nın sünnet şöleni çocuklara anlamlı bir gün sundu

Bayezid Vakfı sünnet şöleni Bayburt'ta düzenlendi

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen II. Bayezid Vakfı Sünnet Şöleni kapsamında Bayburt'ta sünnet olacak çocuklar ve aileleri için özel bir gün düzenlendi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan etkinlikte çocuklarla ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Valiyle buluşma:

Program sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Vali Eldivan, törensel buluşmanın aileler ve çocuklar için önemine vurgu yaptı. Eldivan, "Bugün burada çocuklarımızın bu güzel ve anlamlı günlerine ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve güzel bir geleceğe sahip olmaları en büyük temennimizdir. Rabbim sünnetlerini hayırlı eylesin, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde nice güzel günler yaşamalarını nasip etsin." dedi.

Hediye ve program akışı:

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende 15 sünnet çocuğuna bisiklet hediye edildi. Ailelerin katılımıyla gerçekleşen program, hem dini hem sosyal bir etkinlik olarak planlandı; katılımcılara yemek sunuldu ve çocuklara küçük sürprizler yapıldı. Organizasyonu üstlenen Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, etkinlikle çocuklara unutulmaz bir an yaşatmayı hedefledi.

BAYBURT VALİSİ MUSTAFA ELDİVAN, ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN II. BAYEZİD VAKFI...

BAYBURT VALİSİ MUSTAFA ELDİVAN, ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN II. BAYEZİD VAKFI SÜNNET ŞÖLENİ KAPSAMINDA SÜNNET OLACAK ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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