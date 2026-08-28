Dolar 48,2313 +0,48%
Euro 55,9198 -0,53%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.070,43 -2,24%
EUR/USD 1,1589 -0,60%
Brent Petrol 88,06 -0,52%
--°

Merzifon'da görev teslimi: ilk Türk astronot Alper Gezeravcı tuğgeneralliğe yükseldi

Tuğgeneralliğe terfi eden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak düzenlenen törenle yeni rütbesini taktı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Merzifon'da görev teslimi: ilk Türk astronot Alper Gezeravcı tuğgeneralliğe yükseldi

Alper Gezeravcı yeni rütbesini Merzifon'da taktı

Tuğgeneralliğe terfi eden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak atandı ve düzenlenen törenle yeni rütbelerini aldı. Gezeravcı tören sırasında tuğgeneral rütbelerini takmanın mutluluğunu yaşadı.

rütbe terfi töreni ve katılımcılar:

Törene aile üyeleri de katıldı; Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı ve babası Ali Gezeravcı evlatlarının sevincine tanıklık etti. Resmi programda ayrıca Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

görev ve sembolik önemi:

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevlendirilen Gezeravcı'nın tuğgeneralliğe yükselmesi, askeri kariyerindeki bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Atama, hem kişisel başarıyı hem de Türkiye'nin savunma ve uzay alanındaki temsil gücünü gösteren sembolik bir adım olarak öne çıktı. Tören, aile ve protokolün katılımıyla gerçekleşti ve yeni görevin getireceği sorumluluklara vurgu yapıldı.

TUĞGENERALLİĞE TERFİ EDEN İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI, YENİ RÜTBELERİNİ TAKTI.

TUĞGENERALLİĞE TERFİ EDEN İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI, YENİ RÜTBELERİNİ TAKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otobüs şoförünün soğukkanlı müdahalesi yolcuyu hastaneye yetiştirdi
images

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden yeni hastane sözü: hasta güvenliği ilk sır...
images

Devrek muhtarları kan vererek dayanışma örneği gösterdi
images

Bozüyük'te Kızıltepe eteğinde orman yangınına müdahale devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kapatılan işletmede 12 mağdur: Malatya'da fuhuşa aracılık soruşturmasında tutuklama

Sincan Törekent'te otluk yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Genç delegeler adada iklim diplomasisinde sözden eyleme hazırlanıyor

Kozan'da ceviz büyüklüğünde dolu tarlaları beyaza bürüdü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı