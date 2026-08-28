Merzifon'da görev teslimi: ilk Türk astronot Alper Gezeravcı tuğgeneralliğe yükseldi

Alper Gezeravcı yeni rütbesini Merzifon'da taktı

Tuğgeneralliğe terfi eden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak atandı ve düzenlenen törenle yeni rütbelerini aldı. Gezeravcı tören sırasında tuğgeneral rütbelerini takmanın mutluluğunu yaşadı.

rütbe terfi töreni ve katılımcılar:

Törene aile üyeleri de katıldı; Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı ve babası Ali Gezeravcı evlatlarının sevincine tanıklık etti. Resmi programda ayrıca Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

görev ve sembolik önemi:

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevlendirilen Gezeravcı'nın tuğgeneralliğe yükselmesi, askeri kariyerindeki bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Atama, hem kişisel başarıyı hem de Türkiye'nin savunma ve uzay alanındaki temsil gücünü gösteren sembolik bir adım olarak öne çıktı. Tören, aile ve protokolün katılımıyla gerçekleşti ve yeni görevin getireceği sorumluluklara vurgu yapıldı.

TUĞGENERALLİĞE TERFİ EDEN İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI, YENİ RÜTBELERİNİ TAKTI.