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Bayraklı'da kavşakta kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bayraklı'da Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Emine Sevil motosikletten düşerek yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayraklı'da kavşakta kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bayraklı'da kavşakta motosiklet kazası: bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Emine Sevil hayatını kaybetti. Olay, Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda Konak yönüne seyir halindeyken gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, bugün sabah saat 08.00 sıralarında kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi ve genç kadın yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Emine Sevil'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki ilk çalışmaları savcı ve olay yeri inceleme ekipleri yürüttü.

İnceleme ve adli işlemler:

Savcının ve inceleme ekiplerinin tamamladığı çalışmanın ardından genç kadının cenazesi, ölü muayenesi yapılmak üzere cenaze hizmetleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız beden otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma yetkili birimlerce başlatıldı ve olayla ilgili süreç devam ediyor. yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmaların inceleme tamamlandıktan sonra netleşeceğini bildirdi.

BAYRAKLI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN AŞIRI HIZ NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ...

BAYRAKLI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN AŞIRI HIZ NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP DÜŞEN 20 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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