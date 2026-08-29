Sahte çatı yangını ihbarı Elazığ’da ekipleri alarma geçirdi

Bölgeye hızlı müdahale sağlandı:

Elazığ merkezdeki Yeni Mahalle'de bir binanın çatısında yangın çıktığı yönündeki ihbar, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine ekipler olay yerine intikal ederek çevrede ve binada kapsamlı kontrol gerçekleştirdi.

Asılsız ihbarın sonucu:

Yapılan arama ve incelemede herhangi bir yangın belirtisi tespit edilmedi. İhbarın asılsız olduğu anlaşılınca, ekipler gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Olayda can ve mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, gereksiz ihbarların acil müdahale kapasitesini etkileyebileceğine dikkati çekti ve vatandaşları doğru ihbar yapmaya davet etti.

ELAZIĞ’DA ÇATI YANGINI İHBARI İTFAİYE EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ.