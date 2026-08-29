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Yayla yolunda uçuruma yuvarlanan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yayla yolunda uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:34

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yayla yolunda uçuruma yuvarlanan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Yayla yolunda uçuruma yuvarlanan araç hurdaya döndü

Hatay'ın Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi Kocadüz mevkii yayla yolunda, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Araç, ağaçlık alanda hurdaya dönerek durdu.

Olayın detayları:

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Bölgeye intikal eden HBB İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yaralıları araçtan çıkardı.

Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye sevk edildi ve burada tedavi altına alındı.

soruşturma ve müdahale süreci:

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre kazanın nedeni sürücünün kontrolünü kaybetmesi olarak kaydedildi.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle gerçekleştirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE UÇURUMDAN AĞAÇLIK ALANA UÇARAK HURDAYA DÖNEN...

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE UÇURUMDAN AĞAÇLIK ALANA UÇARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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