Bazanın içinden çıkan firari: 15 yıl 2 ayla aranan şahıs yakalandı

Edirne'de, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.'nün yakalanma anı görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda firarinin saklandığı evde yapılan aramada şaşırtıcı bir yer bulundu.

operasyon detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan U.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda evin içinde arama yapıldı ve firarinin gizlendiği nokta tespit edildi.

firarinin yakalanma anı:

Operasyon sırasında U.Ö.'nün yatak bazasının içine gizlenmiş olduğu belirlendi. O anlar, evdeki güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı; kayıtlar, firarinin bazanın içinden çıkartılması ve ekipler tarafından etkisiz hale getirilmesini gösteriyor.

yasal süreç ve gönderim:

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan U.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi, dosya kapsamındaki cezai hüküm uygulanmak üzere yerine getirildi.

EDİRNE'DE HAKKINDA 15 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİNİN SAKLANDIĞI EVDE BAZANIN İÇERİSİNDE YAKALANMA ANI KAMERAYA YANSIDI.