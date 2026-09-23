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Kadınların sürdürülebilirliğe katılımını güçlendirecek Küçükçekmece akademisi başladı

Küçükçekmece Belediyesi ve Marmara Üniversitesi'nin Kadın Sürdürülebilirlik Akademisi, kadınları 10 haftalık programla sürdürülebilir yaşam uygulamalarına hazırlıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kadınların sürdürülebilirliğe katılımını güçlendirecek Küçükçekmece akademisi başladı

Kadın Sürdürülebilirlik Akademisi tanıtıldı

Küçükçekmece Belediyesi ile Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Sürdürülebilirlik Akademisi, gerçekleştirilen lansman toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım programı Belediye Başkanlığı 5. Kat Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı ve proje; kadınların bilgi, farkındalık ve aktif katılımını artırmayı hedefliyor.

lansman ve katılımcılar:

Açılış programına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Esra Yüksel Acı, Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Ceren Altuntaş, muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı. Dr. Ceren Altuntaş, akademinin amaçları ve eğitim içeriği hakkında katılımcılara ayrıntılı bir sunum yaptı.

Programda konuşan Kemal Çebi, mutfaktan enerji kullanımına, atık ayrıştırmadan çocuklara verilen çevre sevgisine kadar hayatın her alanında dönüştürücü gücün kadınlarda olduğunu vurguladı ve 'Ben de geleceğimiz için sorumluluk alıyorum' diyen katılımcılara teşekkür ederek akademinin mahalle mahalle yayılacağını belirtti.

eğitim içeriği ve hedef gruplar:

Kadın Sürdürülebilirlik Akademisi, ev hanımları, çalışan kadınlar, sivil toplum kuruluşlarında görev alan kadınlar, kadın kooperatiflerinin üyeleri ve gönüllü eğitmenlerin katılımıyla yürütülecek. Eğitimler 10 hafta boyunca, haftada bir gün olarak planlandı. Programda örnek olay analizi, grup çalışmaları ve atölye uygulamaları yer alacak.

Akademinin amacı, kazanılan bilgilerin katılımcıların günlük yaşamına ve yaşadıkları çevreye taşınmasını sağlamak; böylece hane ölçeğinden başlayarak mahalle düzeyine kadar sürdürülebilir dönüşümün öncüsü olacak yerel bir ağ oluşturmak. Eğitimlerin sonuçlarının paylaşılarak komşuluk ilişkileri ve yerel uygulamalarda kalıcı etkiler yaratılması hedefleniyor.

Etkinlikte söz alan Prof. Dr. Esra Yüksel Acı, projeyi destekleyenlere teşekkür ederek şunları söyledi: 'Çocukları yetiştirenler, onlara tüketim alışkanlıkları kazandıranlar ve evdeki israfı engellemeye çalışanlar kadınlar olduğu için sürdürülebilirlik konusunda kadınlar taşıyıcı rolünde. İlk defa Küçükçekmece Belediyesiyle birlikte bu projeyi hayata geçiriyoruz bu çok önemli ve gurur verici bir şey'.

Akademi, katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulamalı beceri kazandırmayı hedefleyerek, sürdürülebilirlik bilincinin yerel düzeyde yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KADIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ’ GERÇEKLEŞTİRİLEN LANSMAN TOPLANTISIYLA...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KADIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ’ GERÇEKLEŞTİRİLEN LANSMAN TOPLANTISIYLA TANITILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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