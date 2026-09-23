Atakum'da araç ve ikamette saklanan 130 bin 624 sentetik ecza ortaya çıkarıldı

operasyonun ayrıntıları:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekiplerin, B.T. (47) isimli şüphelinin kullandığı araç ve ikamette yaptığı aramalarda 130 bin 624 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

şüpheli ve adli işlem:

Olayla ilgili olarak B.T. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da 130 bin 624 sentetik ecza ele geçirildi