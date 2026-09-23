Köyün 60 yıllık bekleyişi sona eriyor: İbikseydi camisi minareye kavuşuyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı İbikseydi Mahallesi'nde yer alan cami, yaklaşık 60 yıldır minaresiz hizmet veriyordu. Mahalle halkı, vakitleri takip etmekte ve ezanı duymakta güçlük çektiğini belirterek belediyeden çözüm talep etti. Bu talepler doğrultusunda Sivrihisar Belediyesi onarım ve minare yapım çalışmalarını başlattı.

mahalle sakinlerinin yıllara yayılan talebi:

Mahalle sakinleri uzun süredir komşu ilçeden gelen merkezi sistemle ezanı dinlemek zorunda kaldıklarını söylüyor. Vatandaşlardan Ayşe Kurt, "60 yıldır bu köyde hiç minare yoktu. Ezanı komşu ilçe Mihalıççık'tan merkezi sistemle duyardık. Sivrihisar Belediyemiz sağ olsun, Allah razı olsun çalışmaları yapıyor. Köyümüze minare kazandıracaklar inşallah. Camimizin onarımına da yardım ediyorlar, bugün yarın yapımına başlanacak" ifadelerini kullandı.

belediye müdahalesi ve çalışma süreci:

Belediye tarafından yürütülen çalışma, caminin fiziki şartlarını iyileştirmek ve köye yeni bir minare kazandırmak amacıyla planlandı. Yapım ve onarım faaliyetleri mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı; çalışmaların başlamasıyla birlikte mahallenin uzun süredir süren ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.

Sivrihisar Belediyesi'nin girişimiyle hayata geçirilecek proje tamamlandığında, İbikseydi Mahallesi'nde ezan sesinin daha net duyulması ve ibadet hayatında kolaylık sağlanması bekleniyor.

ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİNE BAĞLI İBİKSEYDİ MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 60 YILDIR MİNARESİ BULUNMAYAN VE EZAN SESİNİ KOMŞU İLÇE MİHALIÇÇIK’TAN DUYMAYA ÇALIŞAN MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEBİ ÜZERİNE SİVRİHİSAR BELEDİYESİ MİNARE YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.