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Başhekim Taş'tan Başbağlar yerleşkesine kapsamlı saha değerlendirmesi

Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesinde hizmet süreçleri, fiziki alanlar ve mevcut ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başhekim Taş'tan Başbağlar yerleşkesine kapsamlı saha değerlendirmesi

Başhekim Taş yerinde hizmetleri değerlendirdi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesini ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

incelemenin odak noktaları:

Ziyarette Taş, hastane yönetimiyle birlikte birimlerin işleyişi, hizmet süreçleri, fiziki alanlar ve mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı ve birim sorumlularından görüşler dinledi.

değerlendirme ve kararlar:

Gerçekleştirilen değerlendirmelerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik tespitler paylaşıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ziyaret, yerinde değerlendirme ve bilgi alışverişi ile tamamlandı.

BAŞHEKİM TAŞ, BAŞBAĞLAR YERLEŞKESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

BAŞHEKİM TAŞ, BAŞBAĞLAR YERLEŞKESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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