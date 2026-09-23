Başhekim Taş'tan Başbağlar yerleşkesine kapsamlı saha değerlendirmesi

Başhekim Taş yerinde hizmetleri değerlendirdi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesini ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

incelemenin odak noktaları:

Ziyarette Taş, hastane yönetimiyle birlikte birimlerin işleyişi, hizmet süreçleri, fiziki alanlar ve mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı ve birim sorumlularından görüşler dinledi.

değerlendirme ve kararlar:

Gerçekleştirilen değerlendirmelerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik tespitler paylaşıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ziyaret, yerinde değerlendirme ve bilgi alışverişi ile tamamlandı.

BAŞHEKİM TAŞ, BAŞBAĞLAR YERLEŞKESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU