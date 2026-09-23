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Diyarbakır’da kutlama diye atılan havai fişek balkona girip iki kardeşi yaraladı

Diyarbakır'da maç kutlamalarında hedef alınan bir havai fişek 7. kattaki balkona girip patladı; iki kardeş yaralandı, olay cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır’da kutlama diye atılan havai fişek balkona girip iki kardeşi yaraladı

Olayın gelişimi:

Pazar gecesi, Amed Sportif Faaliyetler’in Beşiktaş’ı 3-2 yenmesinin ardından sokaklara çıkan bir grup kutlama bahanesiyle etrafa havai fişek attı. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde caddenin ortasında bulunan kişiler ellerindeki havai fişekleri kontrolsüzce patlatırken, refüjde bulunan bir kişi de çevredeki binaları hedef alarak fişekleri attı.

Atılan bazı fişekler binaların duvarlarına çarparken, atılanlardan biri 7’nci kattaki bir evin balkonuna girip içeride patladı. Patlama anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaralanma ve tedavi:

Olayda balkonda bulunan iki kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kardeşlerden birinde 2’nci derecede yanıklar oluştuğu, çene ve kulağına dikiş atıldığı öğrenildi. Yaralıların ilk müdahaleleri yapıldı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Görüntüler ve soruşturma:

Havai fişeğin atılması ve balkona isabet etme anı kameralara yansırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Yetkililer kontrolsüz havai fişek kullanımının ve binalara yönelik hedef almanın ciddi yaralanmalara yol açtığını, bu tür davranışların hem kamu güvenliğini hem de yaşamı tehlikeye attığını belirtiyor.

Olayın ardından bölgede güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma ve tespit çalışmaları başlatıldı. Görüntüler delil olarak inceleniyor ve olaya karışanların tespit edilmesine yönelik adımlar atılıyor.

Önemli not: Kutlamalarda kullanılan havai fişeklerin kontrolsüz ve hedef alınarak atılması, apartman ve sokak gibi yoğun yerleşim alanlarında ciddi yaralanmalara neden olabilmektedir. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Diyarbakır’da havai fişek dehşeti kamerada: Hedef alarak attı, 2 kardeş yaralandı

Diyarbakır’da havai fişek dehşeti kamerada: Hedef alarak attı, 2 kardeş yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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