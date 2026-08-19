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Polatlı'da yolda tutuşan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Polatlı İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı'nda seyir halindeki araç alev aldı; itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Polatlı'da yolda tutuşan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Polatlı'da yolda tutuşan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Olay, Polatlı-Ankara yolu yönünde meydana geldi ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine gelen ekipler müdahale etti; yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Müdahale süreci ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde emniyet tedbirleri alındı.

Yangına yönelik ilk müdahale sonucu çevredeki başka birimlere sıçrama ihtimali ortadan kaldırıldı ve gerekli güvenlik önlemleri uygulandı.

Hasar ve soruşturma:

Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer yangının nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde delil ve görgü tanığı araştırması yaparken, resmi açıklama yapılana kadar soruşturma devam edecek.

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇ, BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI...

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇ, BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI YANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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