Milas'ta otobüsün arkadan çarptığı tır kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi

kaza ve ilk müdahale

Muğla’nın Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde seyir halindeki Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün, önünde giden tıra arkadan çarpması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, çok sayıda ambulans ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsü Hamit Torun olan 34 MAA 834 plakalı otobüs, İlter Durmuş yönetimindeki 48 LY 810 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ile otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Saydam olay yerinde hayatını kaybetti. İlk müdahalenin ardından otobüsteki yaralılar ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

hastanedeki kayıplar ve yaralılar:

Sağlık kuruluşlarında tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Mehmet Arif Şefkatli (29) ve Songül Demir (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada toplam ölü sayısı 4 olarak kaydedildi; 18 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak jandarma ve emniyet güçleri kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Trafik incelemeleri, ifade çalışmaları ve teknik tespitler devam ediyor; yetkililer bulgular tamamlandıkça kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

MİLAS’TAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 4’E YÜKSELDİ