Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

Stoilov maç sonu değerlendirmesini yaptı:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendiren teknik direktör Stanimir Stoilov, alınan sonucun kendilerini üzdüğünü ve sahadan puanla ayrılmayı hak ettiklerini belirtti.

Maçın akışı ve oyun değerlendirmesi:

Stoilov, iki takımın da maça yüksek bir istekle başladığını söyleyerek ilk yarıda Göztepe’nin oyuna iyi başladığını ve pozisyonlar ürettiğini vurguladı. "İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar oluşturduk ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik," sözleriyle ilk yarı performansını özetledi. İkinci yarıda ise Galatasaray’ın daha baskılı oyununa değinen teknik adam, bu bölümde konsantrasyon ve organizasyon kaybı yaşandığını, bunun da rakibin pozisyon üretmesine ve goller bulmasına yol açtığını aktardı.

Stoilov, maçın son bölümünde takımın yeniden oyuna dönerek fırsatlar yakaladığını ancak aranan beraberlik golünün bulunamadığını belirtti: "Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu fakat bunu başaramadık, çok üzgünüz."

duran toplar, sakatlıklar ve transfer planı:

Teknik direktör duran toplara ayrı bir parantez açtı. Başkanın bu konuda takıntılı olduğunu ve ekibin yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Stoilov, duran topların hazırlığı konusunda sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etti. "Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor... Özel bir duran top hocamız son 1,5 yıldır bununla ilgili yok," dedi ve takımın bu alanda gelişmeye açık olduğunu ekledi.

Savunma hattında yaşanan sıkıntıların bir kısmının sakatlıklardan kaynaklandığını belirten Stoilov, genç oyuncu Ege'ye şans verdiklerini ve kulübün gençleri geliştirme stratejisine vurgu yaptı: "Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var. Onlara güveniyoruz." Ayrıca transfer döneminde bir yabancı oyuncu daha alma haklarının bulunduğunu; bu takviyenin ya orta saha ya da savunmaya olabileceğini, ancak transfer sürecinin yarattığı sürekli değişikliklerin bitmesini beklediğini söyledi.

Stoilov, rakibin stoperleri Abdülkerim ve Sanchez'in ligde güçlü isimler olduğunu, bu oyunculara karşı santrforların ellerinden geleni yaptığını da belirtti.

Son olarak hakem kararları hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Stoilov, odak noktasının takımı ve yapılan hataları düzeltmek olduğunu vurguladı: "Hakem hataları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor."

Göztepe, bu sonucun ardından sakat oyuncuların dönüşünü ve muhtemel takviye ile savunma dengesini yeniden sağlamayı hedefliyor. Stoilov ise çalışmaya devam ederek ekibin gelişeceğine inandığını belirtti.

GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ STANİMİR STOİLOV, GALATASARAY'A 3-2 MAĞLUP OLDUKLARI MAÇTAN PUAN HAK EDEREK AYRILMALARI GEREKTİĞİNİ ANCAK BUNU BAŞARAMADIKLARINI SÖYLEDİ.