Kaybedilen maç moral bozmasın, hedefimiz şampiyonluk

Başkan Ali Çamlı'ın maç sonrası değerlendirmesi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Bursaspor maçının ardından yapılan açıklamada takımın moralinin bozulmaması gerektiğini vurguladı. Çamlı, kulübün kısa vadeli bir yenilgi yaşadığını; ancak hedefin değişmediğini belirtti ve 'Sadece bir maç kaybettik. Moral bozmak yok. Hedefimiz şampiyonluk' ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca maç öncesi takımın geldiği durumu hatırlattı; sahaya '3’te 3' yapan bir ekip olarak çıktıklarını, taraftar önünde 3 puan almak istediklerini söyledi. Öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını ekledi.

maçın kısa değerlendirmesi:

Çamlı, müsabakayı teknik ve mental açıdan değerlendirdi. Takımın maç içinde olumlu yönlerinin olduğunu; buna karşın bazı anlarda kontrolün rakibe geçtiğini ifade etti. Rakibin bugün ligde şampiyonluğa oynayan bir takım olarak iyi mücadele ettiğini belirterek 'rakibimizi tebrik ediyorum' dedi.

gelecek planları ve hedefler:

Başkan, sezonun bir maraton olduğuna dikkat çekerek 38 haftalık sürecin inişli çıkışlı olacağını söyledi. 'Yenildik, üzgünüz; ancak hiçbir şeyin sonu değil' mesajını veren Çamlı, moral ve motivasyonu koruyarak eksikleri gidereceklerini ve yeniden galibiyet serisine dönmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kulübün nihai hedefinin şampiyonluk ve 'gerçek yerimiz olan Süper Lig'e yükselmek olduğunu yeniden vurguladı.

Son olarak Çamlı, kadroya yapılacak takviyeler için çalışmaların sürdüğünü belirtti ve gerektiğinde transfer hamleleriyle ekip güçlendirileceğini söyledi. Başkan, camiaya sabır ve destek çağrısı yaparak kulübün hedeflerine odaklandığını dile getirdi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI; "SADECE BİR MAÇ KAYBETTİK. MORAL BOZMAK YOK. HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK" DEDİ.