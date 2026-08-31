Dolar 48,2723 +0,01%
Euro 56,0306 -0,16%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.949,96 -0,08%
EUR/USD 1,1608 -0,13%
Brent Petrol 88,90 +0,60%
--°

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic dolmabahçe'de ilk gollerini hat-trickle taçlandırdı

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK'yı 6-2 yendi; Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk gollerini hat-trickle kaydetti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic dolmabahçe'de ilk gollerini hat-trickle taçlandırdı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini evinde kaydederek maçın öne çıkan ismi oldu.

Vlahovic'in golleri:

26 yaşındaki santrfor, ilk golünü maçın 43. dakikasında kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturarak attı. İkinci ve üçüncü gollerini ise 59. ve 66. dakikalarda kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk kez hat-trick yapmış oldu.

oyun akışı ve değişiklikler:

Vlahovic mücadeleye 11'de başladı ve takımın hücum etkinliğini artırdı; 71. dakikada yerini Hyeon-Gyu Oh'a bıraktı. Karşılaşma, Beşiktaş açısından hücumda etkili anlar ve yüksek skorlu bir galibiyet olarak kayda geçti, Çorum FK ise iki golle karşılık verdi.

Bu maçla birlikte Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk resmi gollerini Dolmabahçe'de atmış oldu; bu performans, oyuncunun takıma adaptasyon sürecine dair önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir.

BEŞİKTAŞ’IN SIRP SANTRFORU DUSAN VLAHOVİC, SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA İLK GOLLERİNİ ÇORUM FK’YA KARŞI...

BEŞİKTAŞ’IN SIRP SANTRFORU DUSAN VLAHOVİC, SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA İLK GOLLERİNİ ÇORUM FK’YA KARŞI KAYDETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ergin Ataman'ın takımı İzlanda'da net skorlu galibiyetle Dünya Kupası yolunu gar...
images

Sivrikaya: Beşiktaş atmosferi bizi baskı altına aldı, ders çıkaracağız
images

Yüzüncü maçında Rıdvan farklı galibiyetle gurur duydu
images

Italiano üç kulvarda en iyisini hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

Bakanlar kritik zirve öncesi Bişkek'te

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Trump: İran'a nükleer müdahale seçeneğini kaldırdım

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı