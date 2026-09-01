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Vlahovic'ten Çorum galibiyeti sonrası: hedef derbiye moralli gitmek

Beşiktaş'ın forveti Dusan Vlahovic, Çorum FK karşısında hat-trick yaptı; takım oyununun ve üç puanın galibiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 00:45

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 00:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Vlahovic'ten Çorum galibiyeti sonrası: hedef derbiye moralli gitmek

Dusan Vlahovic maç sonu değerlendirmesi

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Trendyol Süper Lig 3. haftasında takımının Çorum FK'yı 6-2 yendiği maçın ardından basın mensuplarına konuştu. Maçta üç gol atarak hat-trick yapan Vlahovic, bireysel performansın takım başarısı olmadan anlamsız olacağını belirtti ve en önemlisininn 3 puan olduğunu ifade etti.

maçın önemi ve takım performansı:

Vlahovic, galibiyetin ardından takıma teşekkür ederek, "Bugün takımımız harikaydı. Çok iyi oynadık ama en önemlisi bugün 3 puanı kazanmaktı" dedi. Son iki maçtaki mağlubiyetlerin ardından morallerin düşük olduğunu, bu yüzden bu sonucun takım için değerli olduğunu vurguladı. Kendi başarısını ise takım oyununun bir ürünü olarak tanımladı ve penaltı anında Orkun'un kendisine pas vermesinin hat-trick'i tamamlamasında belirleyici olduğunu söyledi.

taraftar desteği ve kutlama anı:

Vlahovic, siyah-beyazlı taraftarların onlara "büyük enerji, büyük güç" verdiğini ifade ederek destekleri için teşekkür etti. Üçüncü golden sonra tribünlere tırmandığını ve bu hareketten dolayı sarı kart gördüğünü anlattı; buna rağmen taraftarın gösterdiği sevginin kendisini mutlu ettiğini ekledi. Taraftarın önünde oynamanın her zaman özel olduğunu ve bu sezon birlikte önemli başarılar hedeflediklerini dile getirdi.

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen Vlahovic, bu maça odaklanacaklarını belirtti: "Bugünkü maçı geride bıraktık. Dinleneceğiz, rejenerasyon yapacağız ve Fenerbahçe maçına doğru şekilde hazırlanacağız." Derbiyi zor bir sınav olarak nitelendirirken, bunun kendisinin ilk derbisi olacağı için ayrı bir heyecan taşıdığını, ancak hazırlık sürecinde rahat hissettiğini söyledi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında da konuşan Vlahovic, hocanın takımdan sürekli pres ve durmaksızın oynama talebi olduğunu belirtti. Bu anlayışın her zaman kusursuz uygulanamayacağını ama ekip olarak bu oyun felsefesini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi ve sözlerini noktaladı.

BEŞİKTAŞ’IN SIRP GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC, HAT-TRİCK YAPTIĞI VE SİYAH-BEYAZLI TAKIMIN ÇORUM FK’YI...

BEŞİKTAŞ’IN SIRP GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC, HAT-TRİCK YAPTIĞI VE SİYAH-BEYAZLI TAKIMIN ÇORUM FK’YI 6-2 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMANIN ARDINDAN, ÇOK İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUKLARINI BELİRTEREK, EN ÖNEMLİ ŞEYİN 3 PUANI ALMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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