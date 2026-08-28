Beşiktaş'ta orta saha hattına takviye: Fabio Miretti satın alma opsiyonuyla geliyor

Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus'un orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonlu geçici transferle kadrosuna kattı.

kulüpten yapılan açıklama:

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi: Profesyonel futbolcu Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Fabio Miretti’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız

transferin takıma katkısı ve beklentiler:

Resmiyet kazanan bu hamle, Beşiktaş'ın orta saha derinliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kiralama ve satın alma opsiyonu kombinasyonu, teknik ekibe sezon boyunca esneklik sağlayacak ve oyuncunun performansına göre kalıcı bir transfer seçeneği açık tutulacak.

Kulübün açıklamasıyla duyurulan transfer, taraftarların ve camianın bilgisine sunuldu; Fabio Miretti'ye siyah-beyazlı formayla başarılar dileniyor.

BEŞİKTAŞ, İTALYA SERİE A EKİBİ JUVENTUS'UN ORTA SAHA OYUNCUSU FABİO MİRETTİ'Yİ SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.