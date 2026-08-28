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Sivasspor son provayı tamamladı: Batman deplasmanında üç puan hedefi

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanla Sivasspor, Batman Petrolspor maçı öncesi taktik ve dar alan çalışmalarıyla hazır hale geldi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivasspor son provayı tamamladı: Batman deplasmanında üç puan hedefi

hazırlıklar tamamlandı:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Batman Petrolspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik ekip liderliğini İsmet Taşdemir ve yardımcıları üstlendi; çalışma programı maçın taktik gereksinimleri doğrultusunda şekillendirildi.

son antrenman ayrıntıları:

Antrenmanda futbolcular önce ısınma hareketleriyle hazırlandı, ardından pas çalışmaları ve taktik organizasyonlara ağırlık verildi. Antrenmanın önemli bir bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu; çalışma, takımın saha içi koordinasyonunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen taktiksel çift kale maçla sona erdi.

maç günü bilgileri:

Trendyol 1. Lig 4. hafta mücadelesi, yarın saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor, bu karşılaşmada sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor ve teknik ekip son taktik düzenlemeleri yaparak maça çıkacak kadroyu şekillendiriyor.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA BATMAN PETROLSPOR İLE...

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA BATMAN PETROLSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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