Sivasspor son provayı tamamladı: Batman deplasmanında üç puan hedefi

hazırlıklar tamamlandı:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Batman Petrolspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik ekip liderliğini İsmet Taşdemir ve yardımcıları üstlendi; çalışma programı maçın taktik gereksinimleri doğrultusunda şekillendirildi.

son antrenman ayrıntıları:

Antrenmanda futbolcular önce ısınma hareketleriyle hazırlandı, ardından pas çalışmaları ve taktik organizasyonlara ağırlık verildi. Antrenmanın önemli bir bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu; çalışma, takımın saha içi koordinasyonunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen taktiksel çift kale maçla sona erdi.

maç günü bilgileri:

Trendyol 1. Lig 4. hafta mücadelesi, yarın saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor, bu karşılaşmada sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor ve teknik ekip son taktik düzenlemeleri yaparak maça çıkacak kadroyu şekillendiriyor.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA BATMAN PETROLSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.