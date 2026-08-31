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Beşiktaş'ta yeni transferler sahaya çıktı: Miretti ve Poku ilk kez formayı taşıdı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ve Fabio Miretti, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Çorum FK karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta yeni transferler sahaya çıktı: Miretti ve Poku ilk kez formayı taşıdı

Beşiktaş'ta miretti ve poku ilk kez siyah-beyazı giydi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Bu maçta takımın yeni transferleri Fabio Miretti ve Ernest Poku ilk kez siyah-beyazlı formayı terletti.

maçta süre ve değişiklikler:

Her iki oyuncu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Fabio Miretti, maçın 77. dakikasında Junior Olaitan'ın yerine oyuna dahil olurken; Ernest Poku, 84. dakikada Leandro Trossard'ın yerine son bölümlerde süre aldı. Teknik ekip, oyunculara sınırlı süre vererek kadroya adaptasyon fırsatı sundu.

iptal edilen gol ve maçın gidişatı:

Ernest Poku'nun maçın 86. dakikasında kaydettiği gol, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu gelişme, Poku'nun ilk maç performansının kayıtlara golle geçmesini engelledi ancak her iki oyuncu da resmi formayı giymiş oldu.

Maç sonuçları ve oyuncu değişiklikleri, yeni transferlerin takım içindeki rolünü test etmek için kısa ama önemli bir fırsat sundu. Her iki ismin de ilerleyen haftalarda daha fazla süre alarak takımda yerlerini sağlamlaştırmaları bekleniyor.

ERNEST POKU

ERNEST POKU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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