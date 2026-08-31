Beşiktaş'tan uzun aradan sonra gösterişli dönüş: evinde 6 gol

maçın özeti:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Karşılaşma, siyah-beyazlıların hücum hattının ön plana çıktığı bir maç olarak kayıtlara geçti.

skorun ve galibiyetin önemi:

Bu sonuç, Beşiktaş için 6 sezon sonra gelen ilk 6 gollü galibiyet oldu. 6-2'lik skor, takımın hücum performansındaki iyileşmeyi ve maç boyunca elde ettiği üstünlüğü gösterdi.

tarihi bağlam:

Siyah-beyazlılar en son bu sayıya, şampiyon oldukları 2020-2021 sezonu 16. haftasında, yine sahalarında oynadıkları Çaykur Rizespor karşısında ulaşmışlardı. Bu benzer sonuç, kulübün geçmiş başarılı dönemine dair doğrudan bir referans niteliğinde.

Trendyol Süper Lig'deki bu galibiyet, sezonun ilerleyen haftaları için takımın moraline olumlu yansıyacak önemli bir skor olarak değerlendirilebilir. Taraftar ve yönetim için de dikkat çekici bir performans olarak öne çıktı.

BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ ÇORUM FK KARŞISINDA ELDE ETTİĞİ SKORLA 6 SEZON SONRA İLK KEZ 6 GOLLÜ GALİBİYET ELDE ETTİ.