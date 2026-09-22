Beyaz önlükle mesleğe adım atan 139 öğrenci Hitit mirasıyla and içti

Tören ve açılış konuşması:

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu yıl eğitimlerine başlayan 139 öğrenci, İkbalkent Kampüsü'nde düzenlenen törenle mesleğin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek hekimlik andını okudu. Törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, beyaz önlüğün hekimliğin taşıdığı sorumlulukların simgesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Özgür Yağan konuşmasında hekimliğin yalnızca teknik bilgi ve beceriden ibaret olmadığını anlattı ve öğrencileri iletişim, dinleme, tevazu ve merhamet gibi insani erdemlere dikkat etmeye çağırdı. Yağan, törene katılan genç hekim adaylarına şu sözlerle seslendi: "İyi bir hekim sadece bilgili bir hekim değildir. İyi bir hekim, iyi bir iletişimcidir, iyi bir dinleyendir. Tevazu ve merhamet sahibidir. Hekimliğin bu insani ve etik boyutu, hangi çağda ve hangi teknolojik ilerleme içinde olursak olalım mesleğimizin değişmeyen özüdür."

Hitit mirası ve eğitim anlayışı:

Yağan, törenin Hitit uygarlığının başkentinde gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığına değindi ve Hititlerin binlerce yıl önce oluşturduğu sistematik kayıt kültürüne işaret etti. Hattuşa'da bulunan kil tabletlerin geçmişten günümüze bilgi aktardığını belirten Yağan, medeniyetin yalnızca bilgi üretmek olmadığını; bilgiyi düzenleyebilmek, paylaşabilmek ve sonraki kuşaklara aktarabilmek olduğunu söyledi. Yağan bu bağlamda fakültenin eğitim ve kayıt bilincine sahip olduğunu ifade etti: "Medeniyet dediğimiz şey yalnızca bilgi üretmek değildir bilgiyi düzenleyebilmek, paylaşabilmek ve sonraki kuşaklara aktarabilmektir. Biz de fakülte olarak bu bilince sahibiz."

Fakültede şu an 900'ü aşkın öğrenci, 120 öğretim üyesi ve çok sayıda öğretim elemanının bulunduğu hatırlatıldı; Dekan, öğrencilerin bu ortamda hem klinik beceri hem de bilimsel düşünce kazanacağını belirtti.

Rektör yardımcısının mesajı ve katılımcılar:

Törende konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, beyaz önlüğün hekimliğe atılan ilk adım olduğunu ve bunun beraberinde büyük sorumluluklar getirdiğini söyledi. Başcı, öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin yanı sıra vicdan ve insan hayatına saygı taşıyarak mesleği icra etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Beyaz önlük, hekimliğin ilk adımı ama beraberinde de sorumluluklar getiriyor. Sizler bu beyaz önlükle beraber hem bilgi ve birikiminizi hem vicdanınızı ve aynı zamanda da en kıymetli varlık olan insan hayatına dokunabilmek ve onları yaşatabilmek adına çıktığınız bu yolculuğun ilk adımını atıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Törene Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Prof. Dr. Özgür Yağan, fakülte yönetimi ve öğretim elemanları ile öğrencilerin aileleri ve yakınları katıldı. Organizasyon, öğrencilerin mesleğe ilk adımını sembolize eden bu günde hem geleneksel öğelere hem de eğitimsel hedeflere vurgu yaparak tamamlandı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE BU YIL EĞİTİM GÖRMEYE BAŞLAYAN 139 ÖĞRENCİ, MESLEĞİN SİMGESİ OLAN BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYEREK HEKİMLİK ANDINI OKUDU.