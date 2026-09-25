Beykoz'ta komşuların uzlaşısıyla başlayan site dönüşümünde yıkım başladı

Beykoz Çiğdem Mahallesi'nde Özakademi Sitesi için sahada yeni dönem

Beykoz Çiğdem Mahallesi'nde yer alan Özakademi Sitesi'nde yıkım çalışmaları başladı. Mevcut durumda 6 blok ve 115 bağımsız bölümden oluşan sitede, hak sahiplerinin uzlaşısıyla yürütülen dönüşüm; ilçede site ölçeğinde ilk örnek olma niteliğini taşıyor. Projenin hedefi, eski ve riskli yapıların yerine daha güvenli, sağlam ve modern konutlar kazandırmak.

Programa katılanlar ve süreçteki roller:

Yıkım törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürü Dr. Maliki Ejder Batur, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, yüklenici firma yetkilileri ve site sakinleri katıldı. Yerel yönetim ve il müdürlüğünün temsilcileri, projenin hem teknik hem de idari boyutlarını yakından takip edeceklerini vurguladı.

Belediye çalışmaları ve hızlandırılan bürokrasi:

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye olarak sürecin hızlandırılması için bürokratik engellerin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını belirtti. Gürzel belediyenin sorumluluğundaki aşamaların yaklaşık dört ay içinde tamamlandığını söyledi; bu süreç içinde yapı incelemeleri, riskli yapı kararları, tahliyeler ve yıkım ruhsatlandırma işlemleri gerçekleştirildi. Başkan vekili, komşuların güvenli konutlara bir an önce kavuşması için belediyenin üzerine düşeni rekor sürede yerine getirdiğini ifade etti.

Mali kolaylıklar ve ruhsat muafiyeti:

Gürzel, dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin mali yükünü azaltmak amacıyla uygulanan kolaylıklara dikkat çekti. Kanunun sağladığı muafiyetlerin yanı sıra belediyenin kararıyla, riskli yapı alanının 1,5 katına kadar olan yeni yapı alanı için yapı ruhsat harçlarının muaf tutulduğu belirtildi. Özakademi Sitesi özelinde bu uygulama, yaklaşık 19 bin 500 metrekarelik yapı alanı için ruhsat harcı muafiyetine karşılık geliyor ve hak sahiplerinin maliyetlerini etkin şekilde düşürmesi hedefleniyor.

İstanbul bağlamında dönüşümün önemi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürü Dr. Maliki Ejder Batur, İstanbul'un bir deprem bölgesi olduğuna vurgu yaparak kötü yapı stokunun hızla iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Batur, kentsel dönüşümün sadece mevzuat düzenlemeleriyle yürütülemeyeceğini; vatandaş uzlaşısı ve yerel yönetimlerin aktif katılımının belirleyici olduğunu ifade etti. İl müdürü ayrıca Beykoz'daki ulaşım ve altyapı projelerine dikkat çekerek Kavacık Kavşağı düzenlemesi, Beykoz Metro Projesi ve Göksu ile Riva derelerine yönelik çalışmaları örnek gösterdi ve projenin ilerlemesinde emek verenlere teşekkür etti.

Batur, belediyelerin sürecin içinde olmasının önemine işaret ederek mevzuat düzenlemeleri yapılsa bile yerel uygulama ve halk desteği olmadan dönüşümün kolay hayata geçirilemeyeceğini belirtti.

Sakıncaların geride bırakılması ve yerel yansımalar:

Özakademi Sitesi Kooperatif Başkanı Erdal Uzuner, yıllarca içinde yaşadıkları binaların yıkılmasının site sakinleri için hüzün ve sevinci bir arada getirdiğini söyledi. Uzuner, eski yapıların bıraktığı anıların ağırlığını ifade ederken, daha güvenli ve modern bir yaşam alanına kavuşacak olmanın mutluluğunu ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkürünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından sahada yıkım çalışmaları başlatıldı; yetkililer projenin ilerleyen aşamalarında da koordinasyonun sürdürüleceğini ve hak sahipleriyle iletişimin öncelik olacağını belirtti. Özakademi Sitesi'ndeki uygulama, Beykoz genelinde dönüşüm bekleyen diğer yapılar için örnek teşkil etmesi açısından takip edilecek.

BEYKOZ’DA SİTE ÖLÇEĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN İLK KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI OLAN 6 BLOK VE 115 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN ÖZAKADEMİ SİTESİ’NDE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI.