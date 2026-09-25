Dolar 48,9623 +0,02%
Euro 55,8480 +0,32%
Bist 12.898,95 +0,08%
Altın Gram 6.835,53 +1,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 98,66 -1,56%
--°

Munzur sırtını verdi: 2027 dünya rafting şampiyonası Tunceli'de

Munzur'un eşsiz doğası ve zorlu akarsuları, 2027 Dünya Rafting Şampiyonası'yla Tunceli'yi uluslararası spor turizmi haritasına taşıyacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Munzur sırtını verdi: 2027 dünya rafting şampiyonası Tunceli'de

2027 dünya rafting şampiyonasına ev sahipliği:

Tunceli, 2027 yılında Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Munzur’un doğal dokusu ve kent çevresindeki akarsu seçenekleri, yarışların uluslararası standartlarda gerçekleşmesine uygun zemin sunuyor. Organizasyon, sadece bir spor müsabakası olmanın ötesinde Tunceli’nin doğal güzelliklerini ve dışarıya açılma potansiyelini görünür kılacak.

parkurlar ve Munzur Nehri'nin rolü:

Munzur Nehri ve çevresindeki parkurlar, sportif zorlukları ve manzara değeriyle öne çıkıyor. Nehrin akış karakteri ile kentte belirlenmiş rafting rotaları, farklı seviyelerdeki ekipler için uygun etaplar sunacak. Yarışlar boyunca doğal yapının korunması ve güvenlik önlemlerinin etkin planlanması organizasyonun öncelikleri arasında yer alacak.

uluslararası tanıtım ve yerel etki:

Şampiyonanın Tunceli’de düzenlenmesi, bölgenin spor turizmi açısından tanıtımına katkı sağlayacak. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından sporcuları, teknik ekipleri ve izleyicileri çekerken yerel ekonomi, konaklama ve hizmet sektörlerinde hareketlilik yaratması bekleniyor. Uzun vadede, doğa sporlarına yönelik altyapı ve sürdürülebilir turizm planları için bir ivme oluşturması muhtemel.

TUNCELİ, 2027 YILINDA DÜNYA RAFTİNG ŞAMPİYONASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

TUNCELİ, 2027 YILINDA DÜNYA RAFTİNG ŞAMPİYONASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırsal yatırımların yol haritası: Tekirdağ’da 17. etap faydalanıcılarına kapsaml...
images

Tekirdağ'da periyodik izlemeyle su ekosistemleri korunuyor
images

Yüksek rakımlarda meşe kütüklerinden çıkan bereket: Bingöl'de kütük balı hasadı
images

İtfaiye filomuz güçleniyor: 9 yeni müdahale aracı hizmete girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman okullarda inceleme yaptı

Ilıca'nın prestij aksında yeni fırsat: Aziziye'den lüks kentsel dönüşüm konutları ihale ile satışta

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor