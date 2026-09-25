Konya ve UN-HABITAT işbirliğiyle iklime duyarlı dirençli şehirler için protokol imzalandı

Protokol töreni ve hedefleri:

New York'ta Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı UN-HABITAT ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında İklime Duyarlı Dirençli Şehirler Programı protokolü imzalandı. Protokol törenine, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) temsilcileri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay katıldı.

Başkan Altay, törende yaptığı konuşmada uygulama odaklı bir COP sürecinin önemine işaret ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu konudaki iradesini ve yerel yönetimlere verilen rolün büyüklüğünü vurguladı. Altay, 'Önümüzde bir COP süreci var. COP’un ilk defa uygulama COP’u olmasıyla ilgili Bakanımızın özel bir iradesi var, bunu çok önemsiyoruz' ifadelerini kullandı ve yerel yönetimlerin güçlü temsil ve yoğun katılımının gerekliliğine dikkat çekti.

Konya'nın yapısı ve karşı karşıya olduğu riskler:

UNESCO tarafından dünyanın ilk şehirlerinden biri kabul edilen Çatalhöyük'ten bu yana yaklaşık 10 bin yıldır yerleşim geleneğine sahip Konya, bugün 120 bin üniversite öğrencisiyle bir üniversite, tarım, sanayi ve turizm kenti olarak tanımlanıyor. Altay, kendi belediyecilik deneyimini aktardı; toplamda 18 yıllık hizmet süresinin 9 yıl ilçe, 9 yıl büyükşehir deneyimini kapsadığını belirtti.

Altay, kent için en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğunu vurguladı: "İklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehirlerin başında Konya geliyor. Özellikle büyük bir kuraklık riski ve zeminde çökmelerden oluşan obruklardan kaynaklı bir zemin problemi yaşıyor." Bu tespit, programın aciliyetini ve yerel önceliklerin belirlenmesindeki rolünü ortaya koyuyor.

Programın kapsamı ve uluslararası boyutu:

İmzalanan protokol, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda Konya'nın iklim değişikliğiyle mücadeledeki mevcut durumunun analiz edilmesini ve buna dayalı eylem planlarının hazırlanmasını öngörüyor. Program kapsamında öne çıkan çalışmalar şunlar olacak:

• Mevcut durum analizi ve eylem planları oluşturulması

• Konya Yaşam Kalite İndeksi'nin belirlenmesi

• Kentsel Belediye Finansmanı (UMF) envanterinin hazırlanması

• Yeşil fonlara erişim için raporlama ve eylem planlarının oluşturulması

• Yeşil SUKUK standartlarının uluslararası yeşil finansman modelleriyle entegrasyonuna yönelik planların hazırlanması

• İnsan odaklı, dijital temelli akıllı şehir modellerinin entegrasyonuna dair yol haritalar

• Eylemlerin yatırıma dönüştürülmesi için finans kurumlarının talep edeceği rapor ve eylem planlarının hazırlanması

Programın süresi üç yıl olarak planlandı. Bu süre zarfında hazırlanan eylem planları, yeşil finansmana erişim için gerekli dokümantasyonu sağlayarak Konya'nın uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

UN-HABITAT İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ise konuşmasında Konya'nın coğrafi büyüklüğü, üniversite kenti kimliği ve mevcut tehditler hakkında edinilen bilgileri paylaştı. Rossbach, dijital teknolojiler ve iklim uzmanlığı alanlarında UN-HABITAT'ın sağlayabileceği desteğe vurgu yaparak, 'Konya’da bulacağımız pek çok çözümün, diğer şehirler için de büyük fayda sağlayacağına inanıyorum' dedi.

Altay, imzalanan protokolün sadece Konya'nın değil, benzer risklerle karşı karşıya olan diğer şehirlerin de yol haritası olabileceğini belirtti ve UCLG platformları üzerinden protokol çıktılarının uluslararası arenada paylaşılacağını ekledi. Yerel uygulamaların uluslararası görünürlük kazanması, hem teknik destek hem de yeşil finansman erişimi açısından hedefleniyor.

Protokolün hayata geçirilmesiyle Konya'nın iklime dirençli bir şehir olma yolunda uluslararası standartlara uygun çalışmalar yürüterek yatırım çekmesi ve yerel yönetim örneklerinin çoğaltılması amaçlanıyor. Altay, imzanın ardından UN-HABITAT ile devam edecek iş birliğinin Konya ve ülke çapında model oluşturmasını umduğunu ifade etti.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ (UCLG) VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, COP31 ŞEHİRLER VE YEREL YÖNETİMLER ELÇİSİ UĞUR İBRAHİM ALTAY VE VE UN-HABITAT İCRA DİREKTÖRÜ ANACLAUDİA ROSSBACH, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE UN-HABITAT ARASINDA GERÇEKLEŞECEK İKLİME DUYARLI DİRENÇLİ ŞEHİRLER PROGRAMI PROTOKOLÜNÜ İMZALADI.