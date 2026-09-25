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Erzincan'da yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler kış öncesi dönüşe başladı

Munzur Dağları'ndaki 2 bin 200 rakımlı yaylalarda yaklaşık 5 ay kalan Şavak aşiretinden göçerler, eylül ortasında tulum peyniri ve sürüleriyle dönüşe başladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler kış öncesi dönüşe başladı

Erzincan'da yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler dönüşe başladı

Erzincan'da yüksek rakımlı yaylalarda yazı geçiren göçer toplulukları, sonbaharın gelişi ve gecelerin soğumasıyla birlikte dönüş yolculuğuna başladı. İlkbaharda karların erimesiyle Munzur Dağları'ndaki yaylalara çıkan aileler, yaklaşık 5 aylık sezonun sonunda kent merkezine doğru hareket ediyor.

yayla sezonu ve geri dönüş hazırlıkları:

Mayıs ayında yaylalara çıkan göçerler, eylül ayının ortalarından itibaren üretip depoladıkları ürünleri yanlarına alarak dönüş hazırlığını tamamlıyor. Şavak Aşireti mensubu üreticiler, yaylada ürettikleri tulum peyniri başta olmak üzere süt ve süt ürünlerini değerlendirip paketliyor. Üreticilerden Seyithan Dalcan, dedelerinden bu yana süren göçebe yaşamı anlatarak, "5 ay sonunda geri dönüş yapıyoruz, şu anda evlerimizi yüklüyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz, eylül ayının sonuna doğru yayladan dönüş yapıyoruz" sözleriyle geleneği özetledi.

sürülerin yolculuğu ve mola düzeni:

Yaklaşık 2 bin 200 rakımlı Munzur yaylalarında kıştan önce başlayan dönüş kapsamında binlerce küçükbaş hayvanla kilometrelerce yol kat ediliyor. Göçerler, hem kendi sağlıkları hem de sürülerin durumu için belirli aralıklarla mola veriyor, hayvanların otlamasına izin veriyor ve su takviyesi yapıyorlar. Bu dinlenme noktalarında ürünlerin düzenlenmesi ve yüklerin kontrolü de gerçekleştiriliyor.

Topluluklar için yayla dönemi sadece hayvancılık faaliyeti değil, aynı zamanda gelenek ve ekonomik yaşamın devamı anlamına geliyor. Göçerler, ürettikleri peynir ve diğer ürünlerin daha iyi değerlendirilmesini istediklerini belirtiyor; sezon kapanırken kent merkezine dönüş, hem aile evlerine dönüş hem de yıl içi planlamanın başlangıcı olarak görülüyor.

ERZİNCAN’DA YAYLACILAR, 5 AYLIK SEZONUN ARDINDAN DÖNÜŞ YOLCULUĞUNA BAŞLADI

ERZİNCAN’DA YAYLACILAR, 5 AYLIK SEZONUN ARDINDAN DÖNÜŞ YOLCULUĞUNA BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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