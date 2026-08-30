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Bilecik'te 104 yıllık zafer anısına saygı töreni düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu, şiirler ve tören geçidiyle Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı anıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te 104 yıllık zafer anısına saygı töreni düzenlendi

Törenin akışı:

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çelenk koyarak katıldı. Ardından tüm katılımcıların katıldığı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile etkinlik resmen açıldı.

Tören boyunca protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş bulundu. Program, alan düzeni ve katılımcı yoğunluğu göz önünde bulundurularak disiplinli bir sırayla yürütüldü.

Yetkililerin mesajı:

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Bilecik Askerlik Şube Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli, 30 Ağustos 1922 tarihine atıfta bulunarak 104'üncü yılın gurur ve heyecanını vurguladı. Benli konuşmasında, asil Türk milletinin kahraman ordusuyla birlikte tarihindeki gücünü yeniden gösterdiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından günün anısını taşıyan şiirler okundu ve ardından düzenlenen tören geçidi ile kutlama programı tamamlandı. Katılımcılar etkinliklerin düzenlenişini ve anma töreninin ciddiyetini belirten değerlendirmelerde bulundu, program kutlamaların sona ermesiyle sonlandırıldı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BİLECİK’TE TÖRENLE KUTLANDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BİLECİK’TE TÖRENLE KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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