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Kontrolden çıkan motosiklet, köpeğin ambulans başındaki bekleyişiyle gündeme geldi

İnegöl'de motosiklet sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi; yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, köpek olay yerinde bekledi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kontrolden çıkan motosiklet, köpeğin ambulans başındaki bekleyişiyle gündeme geldi

İnegöl'de motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak isterken devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cadde üzerinde aniden önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Olay, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

kaza anı ve ilk müdahale:

Olay yerindeki görgü bilgilerine göre, Yüksel B. (50) idaresindeki 16 AYZ 103 plakalı motosikletin önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin dengesini kaybedip devrildi ve yola düştü. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı ve sürücü daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

köpeğin olay yerindeki bekleyişi:

Kazaya neden olan köpeğin, yaralı sürücünün bulunduğu ambulansın yanında dakikalarca beklemesi dikkat çekti. Olayı görenler ve ekipler köpeğin davranışını izlerken, sağlık ve güvenlik personeli müdahaleyi sürdürdü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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