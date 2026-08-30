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Bilecik'te ailelere dijital denge kurma eğitimi

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi, ailelere teknoloji bağımlılığı, bilinçli kullanım ve aşırı kullanımın aile yaşantısına etkileri konusunda eğitim verdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te ailelere dijital denge kurma eğitimi

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen bilgilendirme

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, hizmet alan ailelere yönelik olarak "Teknoloji Bağımlılığı" başlıklı bir eğitim programı düzenledi. Etkinlikte ailelere teknolojinin doğru ve verimli kullanımı ile aşırı ve bilinçsiz kullanımın yol açabileceği sorunlar detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitimin içeriği ve vurgu noktaları:

Eğitimde öncelikle teknoloji bağımlılığının ne olduğu tanımlandı; ardından günlük yaşamda teknolojinin nasıl bilinçli ve kontrollü kullanılabileceğine dair yöntemler paylaşıldı. Katılımcılara, aşırı kullanımın bireyde ve aile yaşamında iletişim kopuklukları, zaman yönetimi sorunları ve psikolojik etkiler gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hedefler ve yetkili açıklaması:

Programa katılan ailelere, teknolojinin hayatı kolaylaştıran bir araç olduğunun ancak sınırlarının belirlenmesinin öneminin altı çizildi. Hedef, ailelerin farkındalığını artırmak ve sağlıklı teknoloji alışkanlıkları kazandırmaktır.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise yapılan bilgilendirmenin amaçlarını şöyle özetledi: "Ailelerimizin teknoloji kullanımına ilişkin farkındalıklarını artırmayı ve teknolojinin bilinçli, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı önemsiyoruz. Eğitim kapsamında teknoloji bağımlılığı, teknolojinin etkin ve verimli kullanımı ile aşırı ve bilinçsiz teknoloji kullanımının yol açabileceği olumsuzluklar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ailelerimizin ihtiyaç duyduğu konularda farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

BİLECİK&#039;TE AİLELERE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ

BİLECİK'TE AİLELERE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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