Adana'da birlik ve saygı: 30 ağustos törenleri Atatürk anıtında gerçekleşti

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, 6'ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılışı ve saygı duruşu:

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören korteji daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'na geçerek programın ikinci bölümüne devam etti.

Konuşma, gösteri ve askeri geçit:

Uğur Mumcu Meydanı'nda Hava Savunma Binbaşı Çağlayan Sezer günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi; tören, birliklerin düzenlediği askeri geçit töreni ile son buldu. Etkinlik boyunca milletvekilleri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

ADANA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.