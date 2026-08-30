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Geceki motosiklet turu sürücüyü 90 bin liralık cezayla evine gönderdi

İnegöl'de plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye toplamda yaklaşık 90 bin TL ceza kesildi; sürücü tepki gösterip yaya olarak ayrıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:17

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Geceki motosiklet turu sürücüyü 90 bin liralık cezayla evine gönderdi

İnegöl'de plakasız motosiklet uygulamasında yüksek tutarlı ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurduğu bir motosiklet sürücüsüne, bir dizi ihlal nedeniyle toplamda yaklaşık 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

cezaların dökümü ve araç işlemi:

Uygulamada sürücü Tufan G. (24) motosikletini plakasız kullandığı ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye; plakasız araç kullanmaktan 46 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, sigorta süresinin geçmesi nedeniyle 1.246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2.719 TL ve kask kullanmamaktan 2.500 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet hakkında ayrıca 30 gün süreyle trafikten men kararı verildi.

sürücünün tepkisi ve olayın akışı:

Ceza miktarını öğrenen sürücü polislere "Bana herhangi bir fiyat bilgisi verilmedi" diyerek tepki gösterdi. Ardından "O zaman biz yolumuza bakıyoruz. Kolay gelsin" diyerek olay yerinden yaya olarak ayrıldı ve evine gitti.

İNEGÖL&#039;DE TRAFİK EKİPLERİNİN DURDURDUĞU PLAKASIZ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNE, ÇEŞİTLİ İHLALLER...

İNEGÖL'DE TRAFİK EKİPLERİNİN DURDURDUĞU PLAKASIZ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNE, ÇEŞİTLİ İHLALLER NEDENİYLE YAKLAŞIK 90 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. CEZA MİKTARINI DUYAN SÜRÜCÜNÜN TEPKİSİ İSE DİKKAT ÇEKTİ. SÜRÜCÜ, "O ZAMAN BİZ YOLUMUZA BAKIYORUZ. KOLAY GELSİN" DİYEREK OLAY YERİNDEN YAYA OLARAK AYRILIP EVİNE GİTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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