Geceki motosiklet turu sürücüyü 90 bin liralık cezayla evine gönderdi

İnegöl'de plakasız motosiklet uygulamasında yüksek tutarlı ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurduğu bir motosiklet sürücüsüne, bir dizi ihlal nedeniyle toplamda yaklaşık 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

cezaların dökümü ve araç işlemi:

Uygulamada sürücü Tufan G. (24) motosikletini plakasız kullandığı ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye; plakasız araç kullanmaktan 46 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, sigorta süresinin geçmesi nedeniyle 1.246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2.719 TL ve kask kullanmamaktan 2.500 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet hakkında ayrıca 30 gün süreyle trafikten men kararı verildi.

sürücünün tepkisi ve olayın akışı:

Ceza miktarını öğrenen sürücü polislere "Bana herhangi bir fiyat bilgisi verilmedi" diyerek tepki gösterdi. Ardından "O zaman biz yolumuza bakıyoruz. Kolay gelsin" diyerek olay yerinden yaya olarak ayrıldı ve evine gitti.

İNEGÖL'DE TRAFİK EKİPLERİNİN DURDURDUĞU PLAKASIZ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNE, ÇEŞİTLİ İHLALLER NEDENİYLE YAKLAŞIK 90 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. CEZA MİKTARINI DUYAN SÜRÜCÜNÜN TEPKİSİ İSE DİKKAT ÇEKTİ. SÜRÜCÜ, "O ZAMAN BİZ YOLUMUZA BAKIYORUZ. KOLAY GELSİN" DİYEREK OLAY YERİNDEN YAYA OLARAK AYRILIP EVİNE GİTTİ.