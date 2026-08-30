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32 saat sonra dere yatağında bulunan Alzheimer hastası, hastanede hayatını kaybetti

Denizli'de 25 Ağustos'ta kaybolan 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, 32 saat sonra derede yaralı bulundu; 2 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

32 saat sonra dere yatağında bulunan Alzheimer hastası, hastanede hayatını kaybetti

Arama çalışmaları ve ekiplerin müdahalesi:

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı 1200 Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Alzheimer hastası 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, 25 Ağustos sabahı saat 04.00 sıralarında evinden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Bilgiç için yakınları çevrede kendi imkânlarıyla arama başlattı; sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kara aramalarına ek olarak dronlarla havadan tarama yaparak geniş çaplı bir arama çalışmalarını sürdürdü.

Bulunma, kurtarma ve hastanedeki süreç:

Yaklaşık 32 saat süren çalışmalar sonucunda Bilgiç'in izine Göveçlik Mahallesi Yıkalanı Deresi mevkisinde ulaşıldı. Dronla yapılan taramada yaşlı adamın dere yatağında yaralı halde olduğu tespit edildi; ekipler, Bilgiç’in bölgede dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandığı değerlendirmesinde bulundu.

Yerinin belirlenmesinin ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Dere yatağında yaralı halde bulunan Bilgiç, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede 2 gün boyunca tedavi gören Behçet Bilgiç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay, yakın çevrede ve müdahaleyi yürüten ekiplerde üzüntüyle karşılandı.

Yetkililer ve olayla ilgili ekipler, arama-kurtarma sürecinin ayrıntılarına dair resmi açıklamaların devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE 25 AĞUSTOS GÜNÜ EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN 79 YAŞINDAKİ...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE 25 AĞUSTOS GÜNÜ EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN 79 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI BEHÇET BİLGİÇ, YAKLAŞIK 32 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN DERE YATAĞINDA YARALI HALDE BULUNDU. HASTANEDE 2 GÜN TEDAVİ GÖREN BİLGİÇ, DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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