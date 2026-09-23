Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7988 -0,14%
Bist 13.285,42 +0,66%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,60 +0,20%
--°

Bilecik'te iki ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Bilecik'te iki ayrı noktada çıkan yangınlar, polis ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te iki ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

yangınlar müdahale ile büyümeden söndürüldü

Bilecik'te iki ayrı noktada çıkan yangınlar, ilgili birimlerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Her iki olayda da can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Bahçelievler Mahallesi'nde başlayan yangın:

İlk yangın dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kapalı yüzme havuzunun arka kısmında çıktı. Edinilen bilgilere göre, ısınmak amacıyla yakılan ateşin çevredeki otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler mevkiindeki yangın:

Diğer yangın ise Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler mevkiinde çıktı. Bu yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve büyümesi engellendi.

soruşturma ve değerlendirme:

Her iki yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İlk tespitlere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayların kesin nedenleri yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

BİLECİK’TE İKİ AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKTI

BİLECİK’TE İKİ AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mevsimlik işçilerin 3 milyon lira alacağı için dava açıldı: çavuş darp edildi
images

Darende'de karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki kadın kazada hayatını kaybetti
images

Denizli'de kabul edilmeyen birliktelik iki kardeşin ölümüne yol açtı
images

WhatsApp'ta Erdoğan ve Gürlek ile birlikte gibi fotoğraf paylaşan şüpheli gözalt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de kabul edilmeyen birliktelik iki kardeşin ölümüne yol açtı

Bozdoğan belediyesi tasarrufla hizmet üretiyor

Tepsi Minare bakıma giriyor: ziyaretler 23 eylül ile 2 ekim 2026 arasında durduruldu

Yabancı sanatçılar Osmancık’ın tarihle doğasını suluboyaya taşıdı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü