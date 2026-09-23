Bilecik'te iki ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

yangınlar müdahale ile büyümeden söndürüldü

Bilecik'te iki ayrı noktada çıkan yangınlar, ilgili birimlerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Her iki olayda da can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Bahçelievler Mahallesi'nde başlayan yangın:

İlk yangın dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kapalı yüzme havuzunun arka kısmında çıktı. Edinilen bilgilere göre, ısınmak amacıyla yakılan ateşin çevredeki otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler mevkiindeki yangın:

Diğer yangın ise Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler mevkiinde çıktı. Bu yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve büyümesi engellendi.

soruşturma ve değerlendirme:

Her iki yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İlk tespitlere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayların kesin nedenleri yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

BİLECİK’TE İKİ AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKTI