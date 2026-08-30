Bingöl'de Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Rüya Sokak'ta zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Bingöl'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bingöl'de Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Rüya Sokak üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale ederek yaralının ilk tedavisini olay yerinde yaptı ve ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde müdahale:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede yaralının durumu stabilize edildi ve güvenli bir şekilde hastaneye taşındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

soruşturma ve trafik etkileri:

Polisin başlattığı soruşturmada kazanın oluş nedenine ilişkin tespit çalışmaları sürüyor. Zincirleme kazalarda genellikle takip mesafesi, hız ve yol koşulları etkili olabildiği için yetkililer, sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı. Olay nedeniyle geçici trafik aksaklıkları yaşandı, ekipler ulaşımı düzenlemek için çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer bulgulara göre ek açıklama yapacak.

BİNGÖL’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.